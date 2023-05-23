Москвичей предупредили о вечерних пробках до восьми баллов

Загруженность дорог в центре Москвы может достигнуть восьми баллов вечером во вторник, 23 мая. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В часы пик в ведомстве рекомендовали воспользоваться городским транспортом.

«По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение», — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД, передает агентство городских новостей «Москва».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в этот день синоптики предупредили, что во вторник в Московском регионе будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами гроза и до +20 градусов, сообщает телеканал «360».