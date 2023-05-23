Еще один населенный пункт ликвидируют в Челябинской области

С карты Челябинской области исчезнет еще один населенный пункт. В регионе перестанет существовать юридически поселок Сунукуль в Чебаркульском районе. Об этом говорится в проекте регионального закона.

ИА «Ура.ру» объясняет исключение Сунукуля из состава района тем, что последние жители уехали оттуда в ноябре 2022 года. В поселке нет необходимой для проживания инфраструктуры, нет перспектив ее развития. В населенном пункте не зарегистрирован ни один объект недвижимости, в том числе социально-культурного и бытового назначения. В планах также нет намерений строить что-либо на территории поселка.

В случае принятия документа, в составе Непряхинского поселения останутся одно село и четыре деревни. Другой закон предлагает исключить Сунукуль из перечня муниципальных образований Челябинской области.