Лося заметили на территории детского сада в Златоусте

В Златоусте Челябинской области на территорию детского сада №50 зашел лось. Животное разгуливало по игровой площадке. На место происшествия вызвали полицию.

Жители района написали в городских пабликах, что лось был двухметровым, но вел себя не агрессивно.

ИА «Ура.ру» отмечает, что сотрудники этого детского сада ранее не сталкивались с подобным. Агентству не удалось получить оперативный комментарий администрации учреждения.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что в Казани изможденный лось бродил по территории 19-й гимназии. Животное не кидалось на окружающих, а спокойно стояло возле забора. Также в соцсетях сообщалось, что сохатый бегал по проспекту Победы. Был это один и тот же лось, неизвестно.