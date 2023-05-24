Выше прогноз

С марта-апреля 2022 года, когда стало понятно, что санкции не приведут к действительно масштабному кризису, оценки развития российской экономики постоянно улучшались. Из последнего — повышение прогноза ЦБ РФ, который теперь ожидает роста ВВП на 0,5–2% по итогам года против предшествующего диапазона от -1% до +1%. Оценки Минэка на 2023-й также улучшились: с падения на 4,2% в прошлом сентябре до роста на 1,2% в этом апреле.

Тем не менее у многих экспертов по-прежнему ощущается скепсис, связанный с ограничениями со стороны западных стран. Довольно часто приходится слышать, что мы просто пока не ощутили всю тяжесть уже введенных санкций.

Для дальнейшего развития экономики важно, что бизнес занял позитивную позицию. На днях Росстат опубликовал обзор о настроениях в обрабатывающей промышленности. Приведенные в нем результаты опроса показывают, что компании видят всё меньше препятствий для развития.

Доля указавших на недостаточную потребность в товарах и услугах на внутреннем рынке, снизилась до 40%, а проблему конкуренции с импортом отметили и вовсе менее 10%. Не наблюдается и ухудшения ситуации с внешним спросом, хотя в этом случае санкции, по идее, должны были оказать влияние. Получается, что в области обрабатывающей промышленности мы видим улучшение ожиданий по внутреннему спросу и как минимум не ухудшение — по внешнему. Одного этого может быть достаточно для роста производства и ВВП.

С ограничениями на уровне физических возможностей выпуска всё не так однозначно. Дефицит квалифицированных кадров сохраняется — на фоне низкого уровня общей безработицы, мобилизации и отъезда части граждан. Но предприниматели не показывают особенных опасений из-за этого фактора — его оценивают на том же уровне, что и в течение последнего десятилетия.

Остается повышенной доля тех, кто отмечает нехватку сырья и материалов, что может быть отражением проблем с логистикой и поставками некоторых товаров в РФ. В то же время, по сравнению с прошлогодними опросами, значение этой причины несколько снизилось. И она редко упоминается в числе «ограничителей» для развития.

Сюрпризом выглядит снижение негатива, связанного с нехваткой или изношенностью оборудования, несмотря на все сложности с импортом. По динамике ответов заметно, что ситуация имеет многолетнюю тенденцию к улучшению, не прерывавшуюся даже в 2022-м. Этот примечательный факт показывает, что риски дефицита производственного оборудования могут быть сильно переоценены в сознании инвесторов и экономистов.

Наиболее серьезные изменения связаны с возможностями финансового характера, причем по всем отслеживаемым направлениям — проценты по кредитам, собственные средства и налогообложение. Доля компаний, отметивших проблемы в этой области, сократилась до минимума с 2006 года, когда начался расчет индикаторов.

Такие ответы, даже при отсутствии снижения налогов и жесткой политике ЦБ, говорят лишь об одном: с точки зрения финансов у российских компаний дела обстоят очень неплохо. У бизнеса есть ресурсы и для инвестиций, и для адаптации к новым условиям, и для увеличения заработных плат — что, кстати, будет способствовать росту потребительского спроса и, как следствие, экономики.

Отдельно стоит отметить поляризацию оценок общей ситуации. С одной стороны, фактор неопределенности наиболее часто упоминается в качестве сдерживающего. С другой — доля респондентов, сообщивших, что для увеличения производства нет ограничений, находится на максимумах с 2006 года.

Если резюмировать — компании исключительно высоко оценивают свои возможности, но при этом они же считают, что состояние экономики в целом ухудшилось. Такое расхождение можно объяснить влиянием негативного новостного фона, который позволяет воспринимать собственные сильные показатели как исключение из правила. В целом же позитивный настрой говорит о том, что оценки по увеличению ВВП продолжат пересматривать в лучшую сторону по отношению к тем значениям, которые заложены в макропрогнозы сейчас.

Автор — директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал»

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