Нутрициолог посоветовала три сезонных продукта для включения в рацион

Существуют три сезонных продукта, которые стоит включать в рацион. Об этом 23 мая рассказала нутрициолог, консультант по коррекции пищевого поведения и тренер велнес-клуба First&Only Мария Резникова.

К числу таких продуктов в первую очередь относится голубая жимолость, в которой содержится много витамина C.

«В 100 граммах жимолости содержится дневная норма аскорбиновой кислоты. Помимо этого — различные микроэлементы: фосфор, натрий, железо, калий, кальций. Все они оказывают положительное воздействие на общее состояние организма, помогают работе всех систем органов», — сказала Резникова «Газете.Ru».

Также полезной является ранняя белокочанная капуста.

«Содержание витамина К в 100 граммах овоща составляет более 60% суточной нормы. Этот витамин влияет на свертываемость крови и необходим для здорового синтеза белка. В капусте также содержится аскорбиновая и фолиевая кислоты», — рассказала эксперт.

Третьим сезонным продуктом для включения в рацион Резникова назвала редис, в котором содержится витамин D.

«Он отвечает за здоровье костей и крепкий иммунитет. Без него в организме начинаются хронические воспалительные процессы, которые могут привести к закупорке артерий, ухудшению резистентности к инсулину и даже увеличению веса», — подытожила специалист.

Накануне врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что польза бананов для здоровья организма преувеличена и ее не стоит сравнивать с пользой от ягод, выращенных в России, таких как брусника, малина, черника. По ее словам, в них содержится большое количество антиоксидантов.