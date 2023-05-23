Песков: нападение украинской ДРГ в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинской диверсионной группы (ДРГ) в Белгородскую область вызывает обеспокоенность и требует усилий для предотвращения подобных инцидентов.

«<...> это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий», — сказал Песков.

Говоря о мерах, которые направлены на предотвращение подобных ситуаций, Песков указал на их дальнейшую разработку. Вместе с тем он отметил, что проведение специальной военной операции (СВО) также способствует недопущению таких проникновений в будущем.

Песков также ответил на вопрос об укреплении границ с Украиной. По его словам, Кремль не имеет полномочий давать какие-либо оценки.

Накануне утром украинские вооруженные формирования обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день российские военнослужащие пресекли попытку вылазки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая планировала проникнуть на территорию округа.

Позднее, 23 мая, Минобороны РФ показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты.

Официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что остатки проникших в Белгородскую область украинских боевиков отброшены на Украину, где по ним продолжились удары до полной ликвидации диверсионной группы.

С 22 мая в целях обеспечения безопасности граждан в области введен режим контртеррористической операции (КТО), который устанавливает специальные меры и временные ограничения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о терроризме после нападения боевиков. Сейчас следователи устанавливают личности нападавших.

Тем временем продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Украины.