Парк Лесоводов закрыли на время для жителей Уфы
В Уфе ввели ограничения на посещение парка Лесоводов. Они начали действовать со вторника, 23 мая.
ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет, что временный запрет связан с проведением учений и рабочего совещания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Уточняется, что с 23:00 вторника и до 18:00 среды закроют въезд на парковку у мангальной зоны парка. В среду с 10:00 до 15:00 введут временное ограничение движения на участке улицы Сагита Агиша, от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева. Кроме того, закроют Лесной проезд на участке от улицы Менделеева и до Музея леса.