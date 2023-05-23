В Москве выставили на продажу 20-летний ВАЗ-21099 с пробегом 1 тыс. км

На столичном рынке подержанных автомобилей появился интересный лот: Lada Samara первого поколения (ВАЗ-21099) 2003 года выпуска, который за 20 лет проехал всего 1 тыс. км. Цена автомобиля: 785 тыс. рублей, сообщает во вторник, 23 мая, «Журнал Auto.ru».

По словам владельца, зеленый седан в заводском состоянии использовался на протяжении своей жизни в качестве «выставочного экземпляра».

«Автомобиль долгое время использовался АвтоВАЗом как выставочный, после находился на хранении в сухом теплом месте», ― гласит объявление.

Samara находится полностью в стоковом состоянии, сохранили даже заводские шины. Из дополнительного оборудования автомобиль оснащен нештатной магнитолой. Также у винтажного седана заменен аккумулятор.

Комплектация выставленного на продажу автомобиля самая базовая: с механическими стеклоподъемниками, без обогрева сидений, задних подголовников и противотуманной оптики. Тем не менее у седана установлена защита двигателя.

14 мая на вторичном рынке в США появился легендарный суперкар Lamborghini Countach LP500S 1982 года за $695 тыс. Автомобиль, который присутствовал на автосалоне 1982 года в Женеве, стал одним из первых пяти экземпляров версии LP500S с увеличенным до 4,8 л мотором V12 — об этом говорит редчайший шильдик 5S.

Экземпляр обрел своего первого владельца в Италии, который вскоре перевез суперкар в Германию, а затем в США. Уже здесь, в Соединенных Штатах, в 1985 году эксклюзивный Countach LP500S приобрел гитарист популярной в 1980-е глэм-метал-группы Quiet Riot Карлос Кавазо.

В 2000 году Lamborghini с отметкой 66 198 км на одометре оказался в автосервисе Franco’s European Sports Cars в Калифорнии, где суперкар провел 21 год ― до тех пор, пока не скончался владелец станции техобслуживания. Теперь забытый более чем на два десятилетия суперкар вновь ищет нового хозяина.