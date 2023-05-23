Боррель пообещал решить вопрос блокировки Венгрией военной помощи Украине

Европейский союз найдет способ повлиять на Венгрию, чтобы она перестала блокировать оказание военной помощи Украине. Об этом 23 мая заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«К сожалению, это реальность, Венгрия продолжает блокировать выделение нового военного транша, но мы решим эту проблему, мы не можем блокировать помощь Украине», — сказал он перед заседанием министров обороны стран объединения.

Накануне Боррель рассказал об отказе Венгрии поддерживать новый пакет ограничительных мер против Москвы. По его словам, другие страны также имеют некоторые возражения.

17 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Будапешт продолжит блокировать выделение денег Украине из Европейского фонда мира (EPF), пока венгерский OTP Bank не исключат из списка «поддерживающих конфликты».

Будапешт 15 мая заблокировал выделение нового транша Украине на сумму €500 млн из EPF, который должен был быть направлен на следующей неделе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.