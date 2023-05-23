В Катаре предрекли тяжелую ситуацию в сфере энергетики Европы

Только теплая зима помогла Европе избежать кризиса энергоресурсов, приводит 23 мая Al-Arabiya слова министра энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

«Если в 2024 году экономическая обстановка не стабилизируется, а зима будет холодной, то я полагаю, что худшее еще впереди», — заявил аль-Кааби на Катарском экономическом форуме.

В 2022 году Европа столкнулась с энергетическим кризисом, вызванным, преимущественно, санкциями против Российской Федерации и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей.

В апреле 2023 года в Международном валютном фонде заявили, что эскалация конфликта на Украине грозит новым витком энергокризиса в ЕС.

В свою очередь, в январе около 80% опрошенных граждан Евросоюза заявляли, что в энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии.