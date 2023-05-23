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ЕК выделит €1 млрд на господдержку сельхозпроизводителей Польши

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Фото: ТАСС/EPA/WOJTEK JARGILO
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Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение субсидий польским сельхозпроизводителям на €1 млрд в рамках плана, который разработало правительство Польши. Об этом 22 мая говорится в сообщении ЕК.

«Режим помощи был одобрен в рамках временного механизма оказания государственной поддержки в кризисный период», — отмечено в документе.

Как полагают члены ЕК, благодаря поддержке сельхозпроизводители Польши должны «ускорить экологический переход и снизить зависимость от топлива».

Там также напомнили, что в марте 2022 года в Евросоюзе были приняты временные правила, которые позволяют государствам ЕС поддерживать национальную экономику субсидиями с учетом современного «геополитического контекста».

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15 апреля Венгрия и Польша запретили импорт зерновых, масличных культур и ряда других киевских сельхозпродуктов на период до 30 июня. Причинами стали затоваривание украинской продукцией собственных рынков этих стран и предпосылки к разорению местных фермеров. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины тогда же раскритиковало решение Польши.

19 апреля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала фермерам шести стран Европейского союза €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. В Еврокомиссии подчеркнули, что в рамках принципа единого рынка и единого таможенного пространства ЕС необходимо придерживаться общего европейского подхода.

Позже, 21 апреля, политолог Иван Мезюхо рассказал «Известиям», что волнения среди европейских фермеров, вызванные поставками украинского зерна на территорию Евросоюза, могут перерасти в требования. Таким образом он отреагировал на материал польской газеты Fakt о том, что решение о запрете ввоза украинского зерна в Польшу было принято слишком поздно.

Польские фермеры неоднократно высказывали недовольство растущими поставками украинской продукции. Так, 12 апреля они заблокировали железнодорожные пути, по которым в страну въезжает зерно с Украины.

В прошлом году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны ЕС беспошлинно, это ударило по фермерам Польши и некоторых других стран.

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