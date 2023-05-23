Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы Школьнику
Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы, заместителю секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александру Школьнику. Награждение состоялось во вторник, 23 мая, в Кремле.
«Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья. Это честь для меня — награждение орденом Александра Невского. Я считаю эту награду признанием работы всего коллектива Музея Победы. И я хочу, чтобы те, кто меня слышит и видит, знали, что все мы с коллегами, не только Музея Победы, но и всех военно-исторических музеев, которые недавно объединились в ассоциацию, мы все стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды», — заявил Школьник.
Он подчеркнул, что музей свято хранит память о героических предках, а также проводит «замечательные, душевные» выставки, посвященные героям спецоперации.
Путин во вторник в Кремле вручает государственные награды. Церемония проходит в Екатерининском зале.
В частности, глава государства наградил «Золотыми Звездами» космонавта Петра Дуброва и добровольца, заместителя командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александра Колесова. Также президент вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой, супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.
В своей речи Путин отметил, что награждаемые граждане России вносят заметный, яркий вклад в развитие государства.