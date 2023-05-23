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Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы Школьнику

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин вручил орден Александра Невского директору Музея Победы, заместителю секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Александру Школьнику. Награждение состоялось во вторник, 23 мая, в Кремле.

«Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья. Это честь для меня — награждение орденом Александра Невского. Я считаю эту награду признанием работы всего коллектива Музея Победы. И я хочу, чтобы те, кто меня слышит и видит, знали, что все мы с коллегами, не только Музея Победы, но и всех военно-исторических музеев, которые недавно объединились в ассоциацию, мы все стояли, стоим и будем стоять на защите исторической правды», — заявил Школьник.

Он подчеркнул, что музей свято хранит память о героических предках, а также проводит «замечательные, душевные» выставки, посвященные героям спецоперации.

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Путин во вторник в Кремле вручает государственные награды. Церемония проходит в Екатерининском зале.

В частности, глава государства наградил «Золотыми Звездами» космонавта Петра Дуброва и добровольца, заместителя командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александра Колесова. Также президент вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой, супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.

В своей речи Путин отметил, что награждаемые граждане России вносят заметный, яркий вклад в развитие государства.

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