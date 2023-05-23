Карта спецоперации на Украине 23 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 мая можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, киевский режим, потерпев поражение в Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ. В ходе контртеррористической операции националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

На купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Масютовки, Тимковки, Табаевки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Кроме того, в районе Тимковки пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

На красно-лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянки ДНР. Уничтожено более 65-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На донецком направлении уничтожено до 375-ти украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районах Верхнекаменского и Ступочки уничтожены два склада боеприпасов 60-й и 64-й механизированных бригад ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям противника в районах Великой Новоселки ДНР, Марфополя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Каменского Запорожской области. В районе Ольговского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено более 150-ти украинских военнослужащих, три пикапа и одна гаубица «Мста-Б».

На херсонском направлении уничтожено свыше 20-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 428 самолетов, 235 вертолетов, 4273 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9275 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10395 единиц специальной военной автомобильной техники.