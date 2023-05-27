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28 мая — День пограничника: история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России 28 мая отмечают День пограничника — праздник стражей границ РФ, элитных войск, которые уже не одно столетие обеспечивают государственную безопасность. Бойцы-пограничники, прозванные «зелеными беретами», несут службу на территории протяженностью более 60 тыс. км, ведь Россия граничит с 16 государствами на суше и с двумя — по морю. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День пограничника – 2023 — история праздника

Пограничные войска были учреждены 28 мая 1918 года в РСФСР указом Совнаркома. Первоначально подразделение носило название пограничной охраны, но уже через год было переименовано в войска.

В истории пограничников много страниц: подразделение переходило под управление различных ведомств, менялись структура и законодательная база, неизменными оставались лишь цели. Ведь защита границ России всегда оставалась одним из приоритетов национальной безопасности.

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На современном уровне пограничные войска находятся в ведении Федеральной службы безопасности (ФСБ). А знаменательный день для бойцов этого подразделения был учрежден в 1994 году «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

День пограничника – 2023 — традиции праздника

В день профессионального праздника подразделения пограничников собираются на торжественные смотры и марши, причем торжественные мероприятия зачастую посещают высокопоставленные лица страны. Наиболее отличившихся бойцов представляют к государственным наградам и повышают в звании.

Посещают празднования и ветераны службы. Обязательной частью церемониала является возложение цветов к мемориалам павших бойцов. Кроме того, после торжественной части мероприятий сослуживцы обычно продолжают празднования в неформальной обстановке, собираются в парках и на площадях. Как и десантники, пограничники порой купаются в фонтане и произносят торжественные тосты.

Для «зеленых беретов» во многих городах России проходят концерты и гремят салюты. А граждане могут посетить выставки современной военной техники, которая используется при защите границ РФ.

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