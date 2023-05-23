В ЛНР заработал интернет после устранения аварии

В Луганской Народной Республике (ЛНР) снова заработал интернет после устранения аварии. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство связи и массовых коммуникаций республики.

«Авария на оборудовании провайдера устранена, в республику вернулся интернет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что интернет появится на всей территории ЛНР в течение нескольких часов. Причина, по которой произошел сбой, не уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что в Луганске и окрестностях был отключен интернет, перестали работать банкоматы.

13 мая в связи с участившимися обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР временно приостанавливали работу мобильного интернета. Врио главы республики Леонид Пасечник призвал жителей отнестись к решению с пониманием. Он отметил, что активно работают российские военные и артиллерия, чтобы обезопасить населенные пункты и подавить огневые точки украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.