Движение «Маньяки. Культ убийств» внесли в перечень террористов и экстремистов

Неонацистскую организацию «Маньяки. Культ убийств» («М.К.У.», признана террористической и запрещена в РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов. Это следует из данных Росфинмониторинга.

Движение основано на идеологии нацистов и изначально появилось на Украине. Организация якобы нацелена на образование расово чистого государства. Его сторонники пропагандируют насилие и призывают к совершению убийств.

В декабре 2022 года генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Верховный суд признать движение террористической организацией и запретить в России. В ведомстве указали, что деятельность «М.К.У.» представляет угрозу безопасности общества и государства.

В январе Верховный суд запретил деятельность организации на территории страны, признав ее террористической.

Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» сообщалось в марте 2021 года. Тогда неонацистов выявили в Геленджике и Ярославле. По признанию одного из задержанных, участники группы получали инструкции по подготовке терактов от основателя и идеолога движения Егора Краснова, а боевые навыки отрабатывали, избивая бездомных и представителей молодежных субкультур.

Позднее задержания проходили по всей России. Так, в марте прошлого года ФСБ задержала более 60 сторонников «М.К.У.» в 23 регионах России.