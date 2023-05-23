Реклама
Прямой эфир
Мир
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Политика
Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
Мир
Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд
Культура
К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция
Политика
В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией
Армия
Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество
Общество
Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ
Авто
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva
Наука и техника
В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
Экономика
Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
Мир
Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Общество
Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области
Сюжет:

Жители Грайворона Белгородской области рассказали об атаке ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители районного центра Грайворон в Белгородской области Роман и Лилия Андрюховы во вторник, 23 мая, рассказали корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

«Начались сильные обстрелы со стороны ВСУ. Позвонили, сказали, что уже зашли на нашу территорию. Мы собрали необходимые вещи, которые смогли, документы и выехали. Находились в поселке Быковка. Нас было пять или четыре машины ориентировочно. Администрация нас заметила и разместили здесь. <…> Очень всё оперативно сделали», — сказал Роман.

Он уточнил, что обстрел со стороны украинских войск длился около двух с половиной часов без перерыва.

Лилия добавила, что у супругов в Грайвороне остались родственники.

Другая жительница города рассказала, что изначально не хотела уезжать, но на этом настояли члены семьи. Она также поблагодарила персонал пансионата за создание «домашнего комфорта».

Диверсия событий: чего добивались боевики атакой на Белгородскую область
На территории региона введен режим КТО

Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствий ударов украинских диверсантов в Грайвороне. Один из местных жителей рассказал, что обстрел был интенсивным, он велся из тяжелого вооружения. Также мужчина слышал стрелковый бой, перестрелка длилась 15–20 минут.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что в городе был полностью погашен свет, так как над ним летали украинские беспилотники.

Об обстреле Грайворонского округа со стороны ВСУ сообщил утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее стало известно, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию округа.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции. Сейчас на территории проходит зачистка.

По последним данным, в результате атаки пострадали 10 человек. Также сообщилась, что погибла женщина 1941 года рождения, когда покидала район инцидента. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причины смерти уточняются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023