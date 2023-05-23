Жители Грайворона Белгородской области рассказали об атаке ВСУ

Жители районного центра Грайворон в Белгородской области Роман и Лилия Андрюховы во вторник, 23 мая, рассказали корреспонденту «Известий» Ксении Солдатовой об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.

«Начались сильные обстрелы со стороны ВСУ. Позвонили, сказали, что уже зашли на нашу территорию. Мы собрали необходимые вещи, которые смогли, документы и выехали. Находились в поселке Быковка. Нас было пять или четыре машины ориентировочно. Администрация нас заметила и разместили здесь. <…> Очень всё оперативно сделали», — сказал Роман.

Он уточнил, что обстрел со стороны украинских войск длился около двух с половиной часов без перерыва.

Лилия добавила, что у супругов в Грайвороне остались родственники.

Другая жительница города рассказала, что изначально не хотела уезжать, но на этом настояли члены семьи. Она также поблагодарила персонал пансионата за создание «домашнего комфорта».

Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствий ударов украинских диверсантов в Грайвороне. Один из местных жителей рассказал, что обстрел был интенсивным, он велся из тяжелого вооружения. Также мужчина слышал стрелковый бой, перестрелка длилась 15–20 минут.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что в городе был полностью погашен свет, так как над ним летали украинские беспилотники.

Об обстреле Грайворонского округа со стороны ВСУ сообщил утром 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее стало известно, что украинская ДРГ попыталась проникнуть на территорию округа.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции. Сейчас на территории проходит зачистка.

По последним данным, в результате атаки пострадали 10 человек. Также сообщилась, что погибла женщина 1941 года рождения, когда покидала район инцидента. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой. Причины смерти уточняются.