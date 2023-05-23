Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине очередной транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи в текущем году, уведомили 23 мая в пресс-службе ЕК.

«Сегодня Еврокомиссия произвела четвертый платеж в размере €1,5 млрд в рамках пакета макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €18 млрд», — сказано в заявлении.

Там же приводятся слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Европа продолжает поддерживать эту страну (Украину. — Ред.). С начала этого года мы выплатили €7,5 млрд в виде макрофинансовой помощи», — сказала она.

Фон дер Ляйен сообщала о выделении Европейским союзом транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд 25 апреля.

Программа «Макрофинансовая помощь плюс» в виде льготного кредитования Украины на текущий год рассчитана на €18 млрд. Государства ЕС утвердили ее 15 декабря 2022 года. Тогда фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит поддерживать его «так долго, как будет нужно».

14 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и, как только США и страны Европы перестанут ее содержать, конфликт будет завершен. Венгерский политик обратил внимание на то, что ЕС тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов и это не может продолжаться бесконечно.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.