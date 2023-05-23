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Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
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Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции

Востоковед Лукьянов: Кылычдароглу не сможет выполнить ключевое предвыборное обещание
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Фото: REUTERS/Republican People's Party/Alp Eren Kaya
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Победа на парламентских выборах в Турции «Республиканского альянса» во главе с Партией справедливости и развития действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана может повлиять на итог выборов главы государства. Об этом 23 мая «Известиям» сообщил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. По итогам первого тура Эрдоган получил 49,51%, а его соперник оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Кандидат в президенты Турции от политического блока «Ата» («Альянс отцов») Синан Оган набрал 5,17%.

«Результаты парламентских выборов сделали невозможной реализацию ключевых предвыборных обещаний, которые делал Кылычдароглу, а именно возвращение власти парламенту. Кылычдароглу не сможет и не захочет передавать полномочия парламенту, большинство в котором будут иметь Эрдоган и его коалиция. Это будет означать утрату власти», — сказал он.

Поэтому, по словам эксперта, электорат, который голосовал за Кылычдароглу как за человека, предлагавшего возвращение к парламентской республике, во втором туре его не поддержит. Это значительная часть голосов, утратив которые Кылычдароглу лишится шансов на победу, отметил Лукьянов.

Голоса препятствий: Эрдоган и Кылычдароглу вышли во второй тур выборов
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Накануне экс-кандидат Оган призвал своих сторонников поддержать во втором туре Эрдогана. Некоторые турецкие СМИ уточняют, что Оган отказал в поддержке Кылычдароглу из-за того, что тот одобряет неназванные террористические организации, предположительно связанные с курдами.

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