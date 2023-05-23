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В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией

Песков: управления по кадрам и борьбе с коррупцией объединили для повышения эффективности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Управления Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией решили объединить, чтобы «упростить, повысить эффективность» работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Осуществлено слияние двух управлений администрации президента. <...> Было принято такое решение об оптимизации, чтобы упростить, повысить эффективность, что и было сделано», — сказал Песков в разговоре с журналистами 23 мая.

Представитель Кремля отметил, что данные процессы «идут рука об руку», имея схожую специализацию сотрудников, и, кроме того, работа двух управлений во многом пересекается. Песков также уточнил, что вопрос слияния подобных структур на местах зависит от главы региона.

Пресс-секретарь добавил, что еще неизвестно, ожидаются ли в связи с этим кадровые сокращения, только «предстоит работа», в ходе которой будет уточняться кадровый состав.

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23 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому управление по вопросам госслужбы и кадров, а также управление по вопросам противодействия коррупции были преобразованы в единую структуру — управление президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Главой новой структуры президент назначил Максима Травникова, который до этого возглавлял управление по вопросам госслужбы и кадров. Другим указом глава государства освободил от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрея Чоботова.

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