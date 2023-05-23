Финансист назвала главные ошибки при накоплении денег

Главной ошибкой при накоплении денег является отсутствие целей. Нужно ставить перед собой конкретные задачи для мотивации и понимания, для чего совершаются те или иные действия, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 23 мая, финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

«Часто люди копят ради накоплений или того самого черного дня. Но мозг не воспринимает такую абстракцию — ему нужны четкие и конкретные цели: на что копим, какую сумму и к какому сроку. Иначе всё накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что», — предупредила эксперт.

Она отметила, что жесткие рамки не помогут накопить.

«Люди, которые склонны к эмоциональным покупкам и не привыкли копить, часто начинают впадать в крайности: урезают все расходы и переходят на режим «хлеб и вода». Порой это помогает достичь желаемой цели в короткий срок. Но чаще такой способ приводит к стрессам и срывам», — сказала финансист.

Еще одной ошибкой Янбаева назвала отсутствие системности.

«Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода. Но если ситуация сложилась так, что пришлось временно прервать накопления, не стоит расстраиваться и бросать процесс», — посоветовала собеседница газеты.

12 апреля сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова раскрыла секрет, как правильно копить деньги. Она посоветовала определить финансовые цели, составить бюджет, выбрать подходящий метод, автоматизировать процесс накопления, инвестировать сбережения.