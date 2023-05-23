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Финансист назвала главные ошибки при накоплении денег

Финансист Янбаева: жесткие рамки не помогут накопить деньги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главной ошибкой при накоплении денег является отсутствие целей. Нужно ставить перед собой конкретные задачи для мотивации и понимания, для чего совершаются те или иные действия, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 23 мая, финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

«Часто люди копят ради накоплений или того самого черного дня. Но мозг не воспринимает такую абстракцию — ему нужны четкие и конкретные цели: на что копим, какую сумму и к какому сроку. Иначе всё накопленное будет раз за разом незаметно тратиться на неизвестно что», — предупредила эксперт.

Она отметила, что жесткие рамки не помогут накопить.

«Люди, которые склонны к эмоциональным покупкам и не привыкли копить, часто начинают впадать в крайности: урезают все расходы и переходят на режим «хлеб и вода». Порой это помогает достичь желаемой цели в короткий срок. Но чаще такой способ приводит к стрессам и срывам», — сказала финансист.

Еще одной ошибкой Янбаева назвала отсутствие системности.

«Результат будет лучше, если откладывать понемногу, но каждый месяц, чем по 50% с больших поступлений раз в квартал или в полгода. Но если ситуация сложилась так, что пришлось временно прервать накопления, не стоит расстраиваться и бросать процесс», — посоветовала собеседница газеты.

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