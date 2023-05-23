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На ремонт пирса на морском вокзале Мурманска направят 855,6 млн рублей

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Капитальный ремонт пирса дальних линий запланирован на морском вокзале Мурманска. Начальная стоимость контракта составляет 855,6 млн рублей.

Документацию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовал «Росморпорт». Согласно материалам, на первом этапе подрядчику предстоит разработать проект производства работ и согласовать его с капитаном порта. На втором этапе будут выполнены строительно-монтажные работы на пирсе дальних линий. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

На выполнение капитального ремонта отводится 14 месяцев.

Пирс был построен в 1961 году. Его длина составляет 206,6 м, а ширина — 19,6 м. Пирс предназначен для приема и обслуживания пассажирских судов, а также отстоя и обслуживания судов вспомогательного флота. Реконструкция и удлинение пирса были выполнены в 2015 году.

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