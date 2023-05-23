На ремонт пирса на морском вокзале Мурманска направят 855,6 млн рублей

Капитальный ремонт пирса дальних линий запланирован на морском вокзале Мурманска. Начальная стоимость контракта составляет 855,6 млн рублей.

Документацию на сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликовал «Росморпорт». Согласно материалам, на первом этапе подрядчику предстоит разработать проект производства работ и согласовать его с капитаном порта. На втором этапе будут выполнены строительно-монтажные работы на пирсе дальних линий. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

На выполнение капитального ремонта отводится 14 месяцев.

Пирс был построен в 1961 году. Его длина составляет 206,6 м, а ширина — 19,6 м. Пирс предназначен для приема и обслуживания пассажирских судов, а также отстоя и обслуживания судов вспомогательного флота. Реконструкция и удлинение пирса были выполнены в 2015 году.