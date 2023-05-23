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Шесть пляжей начнут работать в Новосибирске с 1 июня

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Места летнего отдыха у воды откроются 1 июня в Новосибирске На пляжах уже выставлено пять спасательных постов.

По данным VN.ru, всего в Новосибирске откроют пять муниципальных пляжей и один частный. Акватории уже проверили водолазы. Кроме того, пробы из реки Оби и Новосибирского водохранилища отправлены для исследования в лабораторию. Инфраструктура пляжей подготовлена к приему отдыхающих.

Спасатели уже начали дежурство у мест, где будет открыт купальный сезон. Горожане уже отдыхают на пляжах, но пока никто не пытается купаться в холодной воде.

В 2022 году купальный сезон открылся раньше — 23 мая. Тогда температура воды достигла 16,4 градуса в Оби и 18,4 градуса в Новосибирском водохранилище.

В Нижнем Новгороде во время купального сезона планируется открытие 15 муниципальных пляжей и пяти зон отдыха.

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