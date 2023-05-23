В ГД оценили требование ЕС о компенсации в €10 млрд за поставки оружия Киеву

Страны Запада пытаются манипулировать поставками техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 23 мая заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз (ЕС) выступает за увеличение специального фонда ЕС для компенсации военных поставок Украине, так как запросы от стран на компенсацию за уже сделанные ими поставки достигли большой суммы.

«Это еще раз подчеркивает, что во главе угла, помимо финансовой помощи и так далее, стоит непосредственно компенсация за технику, поставляемую ВСУ. Это еще раз подчеркивает, что страны Запада пытаются манипулировать поставками вооружения с целью в том числе и выгоды. Это предпосылка к тому, что Украина полностью становится зависимой от стран Запада, от их геополитики», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

17 мая Боррель предложил добавить еще €3,5 млрд в фонд финансирования военной помощи Украине. По данным информаторов, Боррель обратился к правительствам ЕС с просьбой выделить больше денежных средств для Европейского фонда мира, который уже выделил около €4,6 млрд для военной помощи Украине.

Фонд, созданный в 2021 году, был задуман как способ ЕС помочь развивающимся странам закупать военную технику. Но союз из 27 стран-участниц переквалифицировал его в фонд поставок оружия Украине. Средства организации отдельные от бюджета ЕС, которому не разрешается финансировать военные операции. На период 2021–2027 годов средства фонда рассчитывались в диапазоне порядка €5,7 млрд. Сейчас большая часть из них уже запланирована для выплаты компенсаций помогающим Украине членам Евросоюза.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.