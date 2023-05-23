Врач назвала плюсы и минусы кетодиеты

Кетодиета помогает снизить вес, предотвратить инсулинорезистентность и заболевания печени, снизить уровень плохих фракций липидов, глюкозы в крови и эпилептической активности мозга, однако, например, людям с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит ее придерживаться. Об этом 23 мая сообщила Елена Киселева, врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО – Воронеж».

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что при кетодиете соблюдаются в питании 20–25% белков, 70% жиров и только 5–10% углеводов.

По словам Киселевой, этот рацион также рекомендован при болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянном склерозе, онкологии, различных воспалительных аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, а также при нарушениях углеводного и липидного обмена, метаболизма. Кроме того, кетодиета популярна у спортсменов.

Эксперт подчеркнула, что у такого рациона есть осложнения, например кетоацидоз, когда в крови накоплено слишком много кетоновых соединений. Это может привести к коме или летальному исходу. Заболевание развивается чаще при сахарном диабете.

Также при соблюдении этой диеты может развиться кетогрипп, при котором появляется слабость, недомогание, повышенная утомляемость, головокружение и многие другие симптомы. Киселева порекомендовала исключать углеводы постепенно.

Кроме того, эндокринолог предупредила, что кетодиета может вызвать риск образования камней в почках, обострения желчнокаменной болезни и панкреатита, сердечно-сосудистых заболеваний и запоров из-за снижения содержания растительной клетчатки.

Ранее в этот день врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Например, препараты для избавления от лишнего веса, ограничения по питанию, когда нужно пить только жидкость или есть только один продукт. По его словам, опасны как водные, так и низкокалорийные диеты.