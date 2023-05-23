Реклама
Прямой эфир
Мир
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Политика
Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
Мир
Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд
Культура
К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция
Политика
В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией
Армия
Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество
Общество
Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ
Авто
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva
Наука и техника
В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
Экономика
Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
Мир
Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Общество
Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области

Врач назвала плюсы и минусы кетодиеты

Эндокринолог Киселева: кетодиета полезна, но при некоторых заболеваниях запрещена
0
Фото: Global Look Press/dpa/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кетодиета помогает снизить вес, предотвратить инсулинорезистентность и заболевания печени, снизить уровень плохих фракций липидов, глюкозы в крови и эпилептической активности мозга, однако, например, людям с выраженными сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит ее придерживаться. Об этом 23 мая сообщила Елена Киселева, врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО – Воронеж».

В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что при кетодиете соблюдаются в питании 20–25% белков, 70% жиров и только 5–10% углеводов.

По словам Киселевой, этот рацион также рекомендован при болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянном склерозе, онкологии, различных воспалительных аутоиммунных заболеваниях, эпилепсии, а также при нарушениях углеводного и липидного обмена, метаболизма. Кроме того, кетодиета популярна у спортсменов.

Эксперт подчеркнула, что у такого рациона есть осложнения, например кетоацидоз, когда в крови накоплено слишком много кетоновых соединений. Это может привести к коме или летальному исходу. Заболевание развивается чаще при сахарном диабете.

Также при соблюдении этой диеты может развиться кетогрипп, при котором появляется слабость, недомогание, повышенная утомляемость, головокружение и многие другие симптомы. Киселева порекомендовала исключать углеводы постепенно.

Кроме того, эндокринолог предупредила, что кетодиета может вызвать риск образования камней в почках, обострения желчнокаменной болезни и панкреатита, сердечно-сосудистых заболеваний и запоров из-за снижения содержания растительной клетчатки.

Фаст-худ: почему монодиеты опасны для здоровья
Врачи рассказали, кому нельзя резко снижать вес с помощью одного продукта

Ранее в этот день врач-токсиколог, создатель «Симбионтов Кутушова» Михаил Кутушов рассказал, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. Например, препараты для избавления от лишнего веса, ограничения по питанию, когда нужно пить только жидкость или есть только один продукт. По его словам, опасны как водные, так и низкокалорийные диеты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023