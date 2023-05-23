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АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva

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Фото: oeztlt.ru
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АвтоВАЗ продал производственное предприятие «Джей Ви Системз» в ОЭЗ «Тольятти», где планировалось выпускать кузова для Chevrolet Niva нового поколения. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает агентство «Интерфакс».

Завод приобрела зарегистрированная 24 марта этого года компания ООО «Тольятти Инвест», уставной капитал которой составляет 10 тыс. рублей.

Недостроенный цех по сварке кузовов был частью проекта по выпуску Chevrolet Niva второго поколения. Строительство цеха «Джей Ви Системз» мощностью 120 тыс. кузовов в год стартовало в 2013 году, на тот момент инвестиции в проект оценивались в $209 млн. Проект так и не удалось завершить ввиду санкций в отношении России, и в 2015 году концерн GM свернул собственное производство автомобилей в РФ, оставив только производство Chevrolet Niva первого поколения совместно с АвтоВАЗом. В конце 2019 года российский автопроизводитель выкупил у GM 50% акций совместного предприятия и продолжил выпускать внедорожник под именем Lada Niva Travel.

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22 мая стало известно, что АвтоВАЗ принял решение о расконсервировании цеха опытно-промышленного производства (ОПП), где до 2015 года производилась сборка мелкосерийных моделей Lada.

Известно, что вновь открытое ОПП займется производством мелкосерийных и коммерческих автомобилей Lada, в том числе сборкой полурамных грузовиков дочерней компании АвтоВАЗа — ВИС-АВТО, которая выпускает грузовики на базе легковых автомобилей Lada Granta и Niva Legend.

Цех ОПП был открыт в 1986 году в качестве подразделения по отработке технологий выпуска готовящихся к серийному производству моделей АвтоВАЗа. Здесь, например, обкатывали серийное производство Lada Samara второго поколения и Lada Kalina. Производственная мощность ОПП ― 15 тыс. автомобилей в год.

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