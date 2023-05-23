Жители Петрозаводска отдали мошенникам больше 2,4 млн рублей

Полиция в Петрозаводске проводит проверку по двум случаям телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 2,4 млн рублей.

По данным ИА «Карелinform», 63-летней женщине злоумышленники звонили от имени банка. Они предложили перевести деньги на «безопасный» счет. Потерпевшая лишилась 1,73 млн рублей. 75-летней женщине звонки поступали не только из «банка», но и от имени правоохранительных органов. Мошенники убедили пенсионерку перевести на посторонние счета 728 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В Псковской области за последние дни звонки поступали жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Печорского и Псковского районов. Злоумышленники убеждали потерпевших переводить деньги для предотвращения мошеннических действий. Общий ущерб составил 6 млн рублей.