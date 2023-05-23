Гладков указал на беспрецедентное число фейков по ситуации в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 мая заявил, что вокруг ситуации в регионе расплодилось беспрецедентное количество фейковой информации.

«Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. <...> Еще раз убедились — против нас идет настоящая информационная война. Цель — запугать, чтобы паника охватила всю Белгородскую область», — сказал он в обращении в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, украинской стороне осуществить свои провокации не удастся. Он также призвал население доверять только проверенным источникам информации.

Ранее, 23 мая, Гладков сообщил, что зачистка территории Белгородской области от последствий захода украинской диверсионной группы (ДРГ) продолжается. Губернатор обратил внимание, что из-за проникновения диверсантов отселены жители девяти населенных пунктов.

Он также уточнил, что двух раненых из села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области, находившихся на территории, занятой ДРГ, удалось госпитализировать.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день ДРГ Украины попыталась проникнуть на территорию округа, однако российские военнослужащие пресекли вылазку.

Как отметил 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы не допускать повторения таких инцидентов.

Тогда же корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал обстановку в городе Грайворон в Белгородской области, где после атаки украинских диверсантов пострадали мирные жители.

В целях обеспечения безопасности граждан в области с 22 мая введен правовой режим контртеррористической операции.