В Екатеринбурге вынесли приговор столкнувшему с балкона 11-летнего сына мужчине

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, столкнувшему с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать во время семейной ссоры. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Ранее неоднократно судимый житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, а также в отношении малолетнего). Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как установило следствие, в середине июня 2022 года между осужденным и его супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов. Ребенок вступился за маму, благодаря чему она смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Сам мальчик, пытаясь спастись, выбрался на балкон второго этажа, где его настиг отец. Он нанес сыну удар в область туловища, отчего ребенок перевернулся через перила.

«Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачам удалось спасти жизнь мальчика», — добавили в прокуратуре.

Мужчина был задержан полицией на месте преступления. Приговор в законную силу еще не вступил.

О подсудимом известно, что прежде он был судим за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и сбыт имущества, полученного незаконным путем. Помимо этого он неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее, в апреле, первоклассник выпал из окна школы в Екатеринбурге при запуске самодельного парашюта. Он был госпитализирован в больницу с переломом ноги и смещением позвоночных дисков.