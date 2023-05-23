Реклама
Прямой эфир
Мир
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Политика
Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
Мир
Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд
Культура
К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция
Политика
В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией
Армия
Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество
Общество
Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ
Авто
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva
Наука и техника
В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
Экономика
Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
Мир
Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Общество
Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области

В Екатеринбурге вынесли приговор столкнувшему с балкона 11-летнего сына мужчине

В Екатеринбурге суд приговорил к девяти годам мужчину, столкнувшего с балкона 11-летнего сына
0
Фото: прокуратура Свердловской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, столкнувшему с балкона 11-летнего сына, вступившегося за мать во время семейной ссоры. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Ранее неоднократно судимый житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, а также в отношении малолетнего). Чкаловский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как установило следствие, в середине июня 2022 года между осужденным и его супругой произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов. Ребенок вступился за маму, благодаря чему она смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Сам мальчик, пытаясь спастись, выбрался на балкон второго этажа, где его настиг отец. Он нанес сыну удар в область туловища, отчего ребенок перевернулся через перила.

«Школьник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачам удалось спасти жизнь мальчика», — добавили в прокуратуре.

Опасность и возраст: в России увеличилось число преступлений против детей
Чем объясняется этот рост и все ли случаи учитывает статистика

Мужчина был задержан полицией на месте преступления. Приговор в законную силу еще не вступил.

О подсудимом известно, что прежде он был судим за незаконный оборот наркотиков, угрозу убийством и сбыт имущества, полученного незаконным путем. Помимо этого он неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее, в апреле, первоклассник выпал из окна школы в Екатеринбурге при запуске самодельного парашюта. Он был госпитализирован в больницу с переломом ноги и смещением позвоночных дисков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023