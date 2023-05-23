Директора компании задержали после гибели четырех рабочих в Мытищах

Директора фирмы, выполнявшей работы по обслуживанию общего имущества домов, задержали в Мытищах после смертельного отравления четырех рабочих угарным газом. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на главное управление СК России по Московской области.

По данным правоохранительных органов, проверка ведется в рамках ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Установлено, что у сотрудников, которые проводили откачку воды из дренажных камер около многоквартирных домов, не было регламента и допусков на работу в коллекторе. Кроме того, потерпевшие не были обеспечены необходимым оборудованием, в том числе газоанализаторами.

В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Трагедия произошла вечером 22 мая. Четверо рабочих отравились угарным газом и скончались на месте происшествия. Следователи провели опрос свидетелей и выполнили выемку документов в офисе компании.