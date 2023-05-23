Пятилетний мальчик попал под колеса Nissan в Благовещенске

Автомобилист сбил пятилетнего ребенка в центре Благовещенска, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на городской отдел Госавтоинспекции.

ДТП произошло 22 мая в 18:10 в районе дома № 23 на улице Островского. Мальчик 2018 года рождения без сопровождения взрослых перебегал дорогу в неустановленном месте перед близко движущимся Nissan Serena.

В ГИБДД отметили, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Как отмечает Амурская служба новостей, всего с начала 2023 года на территории Благовещенска и района зарегистрировано шесть ДТП с участием детей-пешеходов, из которых три произошло по неосторожности самих детей.