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Более 100 тыс. человек обратились к медикам из-за укусов клещей

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Фото: ТАСС/Олеся Курпяева
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Более 100 тыс. человек обратились в медицинские учреждения в связи с уксусами клещей. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 20-ю неделю 2023 года от клещевого вирусного энцефалита привито 2,36 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,95 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что по сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 12%, зарегистрировано 488 тыс. случаев. Доля вирусов гриппа продолжает снижаться и составляет 12,9%.

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Ранее в мае стало известно, что ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей. Паразиты широко распространены в Монголии и Сибири и принадлежат к двум видам: один известен как переносчик бартонеллеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Однако в Роспотребнадзоре призвали не беспокоиться из-за этого, отметив, что не проведено достаточно исследований для подтверждения, что насекомые действительно являются переносчиками этих заболеваний.

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