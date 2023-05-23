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Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
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Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ

Глава разведслужбы ФРГ Каль: говорить о военном ослаблении России ошибочно
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль не увидел каких-либо признаков военного ослабления России. Об этом он заявил в интервью изданию Die Welt 23 мая.

По его словам, РФ по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами.

«В этом отношении не может быть и речи о слабости или о том, что деятельность может свернуться», — отметил Каль.

Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе
Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

Ранее, 16 мая, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь Российской армии. Он также подчеркнул, что ошибкой стала неправильная оценка состояния Вооруженных сил (ВС) РФ, что стало причиной дальнейших неудач украинских войск на фронте.

До этого, 13 мая, Кривонос заявил, что российские войска имеют существенные преимущества, которые осложняют возможности для осуществления контрнаступления ВСУ. Он также указал, что киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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