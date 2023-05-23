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Момент нападения школьника на одноклассницу во время последнего звонка в селе Иловля под Волгоградом

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