В Уссурийске обнаружили склад неисправных автомобилей

В Уссурийске разыскивают владельца шести неисправных разобранных автомобилей, которые он оставил на одной из городских улиц, не имея на то разрешения. Склад из машин обнаружило управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia во вторник, 23 мая.

Все автомобили находятся в промежутке от 25 до 30 м в северо-восточном направлении от дома № 39 по улице Пролетарской. Документы, дающие право на размещения транспортных средств на участке, отсутствуют. В этом усматриваются признаки нарушения земельного законодательства и правил благоустройства.

Если владелец не объявится в течение 20 дней, судьбу брошенных автомобилей решит администрация.

Ранее в мае аналитики агентства «Автостат» подсчитали, что по дорогам России ездит более миллиона автомобилей, возраст которых превышает 35 лет. Это примерно 2,5% от общего числа автопарка России.