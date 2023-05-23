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Якубов заявил о настроенности на победу в предстоящем бою с Рябом

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боксер Ильяс Якубов заявил, что настроен на победу в предстоящем поединке с бойцом лиги «Наше дело» Юрием Рябом. Об этом он рассказал «Известиям» 21 мая по прилете в Москву.

Боец MMA ежедневно проводит тренировки.

«Я настроен на победу, готов оставить себя полностью в клетке!» — сказал он корреспонденту «Известий» Кириллу Воробьеву.

Своего соперника боец MMA назвал хорошим и воспитанным парнем. Он также отметил его бойцовские навыки.

Якубов также подчеркнул, что работает ради своей семьи.

«Хочу прокормить свою семью, для себя в этой жизни ничего не нужно. Я для своей семьи это всё делаю», — добавил он.

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» проведут бой в пятницу, 26 мая. Главной схваткой вечера станет поединок россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона. В распоряжении «Известий» есть кадры, как представители Великобритании ведут допрос в аэропорту по приезде в российскую столицу. Беседа длилась около полутора часов.

После допроса боец рассказал журналисту о подготовке к битве и готовности бороться за победу.

«Схватка будет тяжелой, я это знаю», — подчеркнул Томпсон.

Также в рамках очередного турнира сразятся мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и чемпион мира по самбо и дзюдо Алексей Леденев. В беседе с «Известиями» Емельяненко призвал соперника показать «честный конкурентный бой».

Кроме того, зрителей ждет противостояние российского бойца Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

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Ранее, 19 мая, Томпсон отметил, что на подготовку к возвращению на ринг у него не ушло много времени. Томпсон также назвал своего российского соперника крутым парнем.

13 мая Олейник сообщил «Известиям» о своем намерении закончить предстоящий бой с Томпсоном досрочно.

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