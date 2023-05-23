Кирпич упал на школьника с пятиэтажного дома в Саратове

Школьник пострадал при падении кирпича со здания пятиэтажного дома в Саратове. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел вечером 22 мая у дома по улице Ново-Астраханской. По данным правоохранительных органов, мальчик 2010 года находился во дворе с другом, когда ему на голову упал кусок кирпича из кладки стены. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мальчику была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Следователи осмотрели место происшествия, проводится проверка.

В марте в Дагестане кирпичи выпали из кузова грузовика на федеральной дороге Астрахань — Махачкала и рухнули на двигавшийся встречный автомобиль ГАЗ-3302. Водитель второй машины скончался в больнице от полученных травм.