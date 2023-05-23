Больше 3 тыс. человек приняли участие в фестивале «Московская студенческая весна»

Больше 3 тыс. человек из 80 вузов приняли участие в VIII Открытом фестивале «Московская студенческая весна», рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта», — отметила Сергунина.

Победителей определило жюри из более чем 50 экспертов, среди которых были певцы, преподаватели и авторы культурных проектов.

В этом году впервые проводились внутривузовские и окружные этапы конкурса. Всего на фестивале было представлено свыше 50 коллективных и сольных номинаций. Участники могли выбирать среди 10 творческих направлений, например, хореография, вокал, театральное искусство. Больше тысячи зрителей увидели их выступления очно, еще 350 тыс. — онлайн.

«По итогам городского этапа сформирована делегация, которая будет представлять Москву на «Российской студенческой весне». В команду вошли 89 студентов», — добавила вице-мэр.

Национальный финал программы пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми.

Организаторами «Московской студенческой весны» выступили Российский союз молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», Ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.