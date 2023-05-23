Реклама
Прямой эфир
Мир
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Политика
Востоковед допустил потерю Кылычдароглу голосов во втором туре выборов в Турции
Мир
Еврокомиссия выделила Киеву €1,5 млрд
Культура
К 320-летию Санкт-Петербурга появится NFT-коллекция
Политика
В Кремле объяснили слияние управления по кадрам и противодействию с коррупцией
Армия
Главком ВМФ России посетил оборонные предприятия Ирана и обсудил сотрудничество
Общество
Пушилин направился в Артемовск для оценки предстоящих работ
Авто
АвтоВАЗ продал недостроенный завод кузовов для новой Niva
Наука и техника
В Самарском университете создана программа для управления спутниками Луны
Экономика
Россия и Китай обсуждают создание совместных предприятий на территории РФ
Мир
Глава разведслужбы ФРГ заявил об отсутствии признаков военного ослабления РФ
Общество
Песков заявил о необходимости продолжения СВО после событий в Белгородской области

Больше 3 тыс. человек приняли участие в фестивале «Московская студенческая весна»

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 3 тыс. человек из 80 вузов приняли участие в VIII Открытом фестивале «Московская студенческая весна», рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«На гала-концерте все финалисты показали высокий уровень мастерства. Восемь коллективов и исполнителей получили Гран-при фестиваля. Еще 183 команды и участника-солиста стали лауреатами. Самым творческим вузом признан Российский университет транспорта», — отметила Сергунина.

Победителей определило жюри из более чем 50 экспертов, среди которых были певцы, преподаватели и авторы культурных проектов.

В этом году впервые проводились внутривузовские и окружные этапы конкурса. Всего на фестивале было представлено свыше 50 коллективных и сольных номинаций. Участники могли выбирать среди 10 творческих направлений, например, хореография, вокал, театральное искусство. Больше тысячи зрителей увидели их выступления очно, еще 350 тыс. — онлайн.

«По итогам городского этапа сформирована делегация, которая будет представлять Москву на «Российской студенческой весне». В команду вошли 89 студентов», — добавила вице-мэр.

Национальный финал программы пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми.

Организаторами «Московской студенческой весны» выступили Российский союз молодежи, проектный офис «Молодежь Москвы», Ассоциация студентов и студенческих объединений при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023