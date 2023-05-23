Аналитики оценили рынок платежных стикеров в России

По итогам первого квартала 2023 года в России было выпущено свыше 1 млн платежных стикеров, около половины из них приходится на одного игрока рынка. Выручка от выпуска платежных стикеров составила 400 млн рублей, говорится в исследовании агентства Smart Ranking.

Отмечается, что в основном рынок поделили между собой «Тинькофф» и «Альфа Банк» и «Сбер». При этом, как пишут аналитики, более половины рынка занимают стикеры «Тинькофф»: ежедневно банк выпускает 7-8 тыс. единиц, а всего с декабря 2022 года было выпущено более 600 тыс. стикеров Tinkoff Pay.



Около 15% рынка занимают стикеры «Альфа-банка»; за первый квартал 2023 года выпущено 150 тыс. единиц.

«Сбербанк» в феврале представил тестовую партию стикеров — 100 тыс. единиц, однако затем переключился на развитие других инструментов бесконтактной оплаты через Sber Pay.

Стикеры также выпускают «Локо-Банк», «Почта-Банк», МКБ и «Газпромбанк». Кроме того, запустить новый платежный инструмент планируют «Райффайзен», «Росбанк», ВТБ, банк «Дом.РФ», «Экспо-Банк», «Абсолют-Банк».

Опрошенные участники рынка считают, что стикеры продолжат пользоваться спросом (в основном среди молодой аудитории), несмотря на то что, вероятно, являются лишь временной заменой ушедших «пеев».

По результатам опроса, каждый 10 россиянин хочет приобрести платежный стикер. При этом 64% опрошенных мотивирует желание вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона, а 88% оформляют платежный стикер исходя из интереса к новым технологиям и банковским возможностям.

С учетом отношения россиян к этому способу оплаты и планов банков, ожидается, что рынок платежных стикеров продолжит расти как минимум до конца 2023 года. Его объем к этому сроку, по оценке Smart Ranking, достигнет уровня в 4 млн стикеров с общей выручкой от их выпуска более 1,5 млрд рублей.

Рынок платежных стикеров сформировался в конце 2022 года после ухода из России сервисов Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Стикеры аналогичны миниатюре дебетовой банковской карты с усиленным NFC-чипом (Near Field Communication — это технология беспроводной передачи данных с малым радиусом действия). При транзакции чип считывает информацию о сумме операции на платежном терминале и передает в банковское приложение, откуда происходит оплата.