«Ростелеком» объяснил сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком

Сбой в сети провайдера интернет-услуг «Ростелеком» связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе «Ростелекома», отметив, что в России сеть оператора работает штатно.

«Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам», — цитирует пресс-службу ТАСС.

О проблемах с доступом в интернет в сети «Ростелекома» сообщили ранее в этот день некоторые Telegram-каналы, ссылаясь в основном на жалобы пользователей зарубежных ресурсов.

Отмечается, что в настоящее время для устранения неполадок подключены резервные международные каналы связи.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что сбои в определении геопозиции в Москве могут затруднять работу сервисов «Яндекс Такси», «Яндекс Драйв» и «Яндекс Самокаты». В связи с этим «Яндекс Такси» будет дополнительно предлагать пассажирам проверить адрес начала поездки. Обращалось внимание, что мобильные приложения получают уже готовую ошибочную координату от устройства, на которое они установлены.

До этого, 13 марта, массовый сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте» Пользователи, в частности, жаловались на трудности со входом в аккаунты. Большинство жалоб на работу соцсети поступило из Москвы, Петербурга и Минска.