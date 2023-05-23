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Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине

Французский историк Хеннингер назвал причиной начала спецоперации угрозы, исходившие от Киева
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Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher
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Начало специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса было вызвано угрозами, исходившими с Украины, такими как возможное присутствие сил НАТО у границ РФ и нападения на русскоязычное население страны. Об этом заявил французский военный историк Лоран Хеннингер в интервью изданию Le Dialoge 22 мая.

По его словам, современная Украина является инструментом в опосредованном противостоянии Запада и России. При этом историк указал, что РФ ослабляет украинскую армию на поле боя, истощая ее боеприпасы и уничтожая рубежи.

Чтобы объяснить психологический аспект этого конфликта и ментальные составляющие русского народа, эксперт упомянул, что президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание памяти победе СССР во Второй мировой войне и обращается к исторической памяти россиян, потерявших десятки миллионов жизней в крупнейшем военном конфликте в истории человечества.

«Мы наблюдаем это в России уже много лет. В частности, мы видим парады «Бессмертного полка», когда тысячи людей ежегодно выходят на улицы с Георгиевским флагом, лентой, красным флагом, <...> портретами отцов, дедов, прадедов», — отметил он.

По его мнению, причина в том, что у русских всё еще «есть подход и понимание игры вдолгую, которого больше нет у жителей Запада».

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Ранее, 7 марта, бывший офицер США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» отметил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) чрезмерно пользовались доброй волей России, что и привело к ужасным последствиям. По мнению эксперта, страны Запада нередко прибегали ко лжи, предательствам и манипуляциям, которые были выгодны Соединенным Штатам. Всё это привело к госперевороту на Украине в 2014 году и геноциду русского населения Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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