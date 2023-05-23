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В МИЦ «Известия» рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В МИЦ «Известия» во вторник, 23 мая, проходит пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам ММА. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Участники:

  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
  • Алексей Олейник, российский боец смешанных боевых искусств (ММА), участник главного боя;
  • Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;
  • Александр Емельяненко, российский боец ММА, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, участник соглавного боя;
  • Евгений Ершов, блогер, российский боец поп-ММА, участник соглавного боя;
  • Иван Емельяненко, российский боец ММА, участник турнира;
  • Алексей Леденев, российский дзюдоист, призер первенств Европы среди молодежи, чемпион России 2007 года, участник турнира;
  • Юрий Рябой, российский боец, участник турнира;
  • Ильяс Якубов, российский боец ММА, участник турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Олейник VS Томпсон» пройдет 26 мая. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени.

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