План по севу яровых культур выполнили на 97% в Тамбовской области
В Тамбовской области подходит к завершению посевная кампания. Яровые культуры высадили на площади свыше 1,37 млн га, что составляет 97% от плана.
На текущий момент работы завершены в Жердевском, Уметском, Староюрьевском, Никифоровском, Моршанском и Бондарском районах. Зерновые и зернобобовые культуры заняли площадь 687 тыс. га, масличные культуры высадили на 567 тыс. га полей. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Сахарную свеклу высадили на площади 102 тыс. га. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 4%. В два раза превысили план по высадке сахарной свеклы аграрии в Рассказовском и Уметском районах.
Больше 600 тыс. га пашни аграрии обработали против сорняков и заболеваний растений.