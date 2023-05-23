В школах Мариуполя прошел последний звонок

В школах Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошел последний звонок. В распоряжении «Известий» есть кадры с мероприятия одного из учебных учреждений города.

На кадрах видно, как школьники выстроились в линейки. Сначала ученики прослушали государственный гимн России, затем классы продемонстрировали свои выступления.

Ранее, 19 мая, в департаменте образования и науки Брянской области подтвердили в беседе с «Известиями», что торжественные линейки на последний звонок в школах региона в этом году состоятся.

16 мая сообщалось, что линейки в честь последнего звонка в Республике Крым состоятся только для выпускников 9-х и 11-х классов. По словам главы региона Сергея Аксенова, у школьников и их родителей будет возможность собраться в спортзалах и фойе их учебных заведений. Традиционного построения всех детей в школьных дворах не будет.