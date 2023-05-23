В Луганске и окрестностях перестал работать интернет

В Луганске и окрестностях не работает интернет. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в министерстве связи Луганской Народной Республики (ЛНР).

«С ночи в Луганске и окрестных населенных пунктах не работает интернет, а соответственно, и банкоматы. Причину уточняем», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Ранее, 13 мая, в связи с участившимися обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ЛНР временно приостанавливали работу мобильного интернета. Врио главы республики Леонид Пасечник призвал жителей отнестись к решению с пониманием. Он отметил, что активно работают российские военные и артиллерия, чтобы обезопасить населенные пункты и подавить огневые точки украинских боевиков.

В тот же день сообщалось, что в Луганске прогремел взрыв. Врио главы ЛНР подтвердил, что случился прилет в районе поселка Юбилейное.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.