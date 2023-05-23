Молодой житель Казани утонул при попытке переплыть реку

В Казани 18-летний парень утонул при попытке переплыть реку Казанку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на информацию спасателей.

Информация от очевидцев поступила днем 22 мая. По предварительной информации, молодой человек пытался переплыть реку на спор с товарищем. Второму парню удалось доплыть до противоположного берега. 18-летний парень утонул. Об этом сообщает InKazan.ru.

Спасатели продолжают поиски тела погибшего.

На прошлой неделе во Владивостоке нашли мертвой пропавшую студентку Дальневосточного федерального университета. Тело было обнаружено у берега моря в районе поселка Канал острова Русский.