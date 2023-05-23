Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16
Общество
В Луганске и окрестностях перестал работать интернет
Пресс-релизы
В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex
Общество
Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере
Мир
Немецкий депутат призвал власти ФРГ передать Украине ракеты Taurus
Мир
Шерпа из Непала покорил Эверест в 28-й раз и установил новый мировой рекорд
Мир
Грузовик протаранил ворота рядом с Белым домом в США
Политика
Путин назначил Травникова главой управления президента по кадрам и противодействию коррупции
Мир
Мантуров прокомментировал возможные санкции в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ
Мир
Писательница Кэрролл намерена отсудить у Трампа еще $10 млн
Экономика
Мишустин заявил о росте внешнеторгового оборота РФ более чем на 8%
Мир
СМИ сообщили, что США задумывались о применении F-16 на Украине до саммита G7

В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекламный рынок — один из крупнейших сегментов российской экономики. 22 мая в египетском Каире завершилась Go Up AdIndex Conference, где эксперты обсудили фундаментально значимые вопросы. Тема мероприятия в 2023 году — «На пороге рекламной сингулярности»: лучшие управленцы со стороны брендов и рекламодателей обсудили, в какой точке находится бизнес, как действовать в условиях неопределенности и адаптироваться к стремительному техническому прогрессу. В тематических секциях говорили про кризис потребления, импортозамещение технологий и маркетплейсы будущего. Маркетологи и рекламщики действительно приближают рекламную сингулярность, воплощая эксперименты и идеи в кейсах, технологических и коммуникационных решениях, продуктовых предложениях.

В работе пленарного заседания приняли главы крупнейших медиакомпаний Рунета. Ключевой темой пленарного заседания стала наружная реклама, поскольку наружка — единственная отрасль, которая показала динамичный рост (+9%, по данным AdMetrix) по итогам 2022 года на фоне общего падения рекламного рынка. Топ-менеджеры крупнейших российских холдингов, брендов и агентств с огромным интересом слушали о передовых технологиях в наружной рекламе и будущем индустрии. От лица всей отрасли на пленарном заседании выступила Марина Сурыгина, директор по диджитал-стратегии и маркетингу крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery.

«Наружная реклама стала полноценным brandformance-каналом — продвижение на билбордах повышает узнаваемость, лояльность, доходимость до офлайн-точек и показатели продаж. Мы на всех этапах активно сотрудничаем с отраслевыми регуляторами, крупными компаниями и малым бизнесом. Стандарты отрасли меняются к лучшему», — отметила Сурыгина.

Также директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery отметила, что отрасль наружной рекламы становится прозрачнее: сегодня в наружной рекламе пять SSP (это платформы, которые владельцы инвентаря задействуют в интересах рекламодателей), а локальные операторы все охотнее присоединяются к системе медиаизмерений. В числе главных трендов наружной рекламы Сурыгина выделила цифровизацию и рост доли программатик-закупок. Gallery продолжит диджитализировать инвентарь в российских городах: оператор уже оцифровал конструкции в Москве, Санкт-Петербурге и Ставрополе.

Медиаизмерения будущего, неразрывно связанные с программатик-технологиями, обеспечат тотальный мониторинг: позволят оперативно рассчитывать эффект от 360°-кампаний и получать данные по всему задействованному инвентарю с точностью до одного показа. Кроме того, развитие технологий позволит добиться наиболее точного профилирования аудитории и считывания эмоций. Портрет пользователя пополнится новыми данными вплоть до характера наклона головы и наличия головного убора. Процесс покупки наружной рекламы и настройки кампаний станет максимально простым. Этому способствуют маркетплейс наружной рекламы VDOOH и сервис «Плюс».

В конференции Go Up AdIndex приняли участие 170 топ-менеджеров крупнейших российских брендов и рекламодателей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023