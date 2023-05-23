В Каире завершилась конференция Go Up AdIndex

Рекламный рынок — один из крупнейших сегментов российской экономики. 22 мая в египетском Каире завершилась Go Up AdIndex Conference, где эксперты обсудили фундаментально значимые вопросы. Тема мероприятия в 2023 году — «На пороге рекламной сингулярности»: лучшие управленцы со стороны брендов и рекламодателей обсудили, в какой точке находится бизнес, как действовать в условиях неопределенности и адаптироваться к стремительному техническому прогрессу. В тематических секциях говорили про кризис потребления, импортозамещение технологий и маркетплейсы будущего. Маркетологи и рекламщики действительно приближают рекламную сингулярность, воплощая эксперименты и идеи в кейсах, технологических и коммуникационных решениях, продуктовых предложениях.

В работе пленарного заседания приняли главы крупнейших медиакомпаний Рунета. Ключевой темой пленарного заседания стала наружная реклама, поскольку наружка — единственная отрасль, которая показала динамичный рост (+9%, по данным AdMetrix) по итогам 2022 года на фоне общего падения рекламного рынка. Топ-менеджеры крупнейших российских холдингов, брендов и агентств с огромным интересом слушали о передовых технологиях в наружной рекламе и будущем индустрии. От лица всей отрасли на пленарном заседании выступила Марина Сурыгина, директор по диджитал-стратегии и маркетингу крупнейшего цифрового оператора наружной рекламы Gallery.

«Наружная реклама стала полноценным brandformance-каналом — продвижение на билбордах повышает узнаваемость, лояльность, доходимость до офлайн-точек и показатели продаж. Мы на всех этапах активно сотрудничаем с отраслевыми регуляторами, крупными компаниями и малым бизнесом. Стандарты отрасли меняются к лучшему», — отметила Сурыгина.

Также директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery отметила, что отрасль наружной рекламы становится прозрачнее: сегодня в наружной рекламе пять SSP (это платформы, которые владельцы инвентаря задействуют в интересах рекламодателей), а локальные операторы все охотнее присоединяются к системе медиаизмерений. В числе главных трендов наружной рекламы Сурыгина выделила цифровизацию и рост доли программатик-закупок. Gallery продолжит диджитализировать инвентарь в российских городах: оператор уже оцифровал конструкции в Москве, Санкт-Петербурге и Ставрополе.

Медиаизмерения будущего, неразрывно связанные с программатик-технологиями, обеспечат тотальный мониторинг: позволят оперативно рассчитывать эффект от 360°-кампаний и получать данные по всему задействованному инвентарю с точностью до одного показа. Кроме того, развитие технологий позволит добиться наиболее точного профилирования аудитории и считывания эмоций. Портрет пользователя пополнится новыми данными вплоть до характера наклона головы и наличия головного убора. Процесс покупки наружной рекламы и настройки кампаний станет максимально простым. Этому способствуют маркетплейс наружной рекламы VDOOH и сервис «Плюс».

В конференции Go Up AdIndex приняли участие 170 топ-менеджеров крупнейших российских брендов и рекламодателей.