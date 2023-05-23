В Польше неизвестный металлический предмет упал с неба на жилой дом

В Польше на жилой дом упал неизвестный металлический предмет. Об этом сообщила во вторник, 23 мая, радиостанция RMF FM со ссылкой на жителей и очевидцев.

Инцидент произошел 4 апреля в Ракове Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством. Неизвестный металлический предмет повредил крышу, пробил ее и упал внутрь дома. Пострадавших нет, отмечается в публикации.

Один из жителей рассказал, что, вернувшись домой, он увидел дыру в крыше размером около 100 на 70 см. Внутри на чердаке соседи нашли металлический предмет округлой формы, расколотый на две части.

Жители сообщили полиции и военным, а также прокуратуре об инциденте. Правоохранительные органы исключили, что это мог быть обломок самолета. Воздушное судно пролетело в момент происшествия над Раковом, направляясь в Ирландию. Технические службы на аэродроме подтвердили, что у самолета все части были на месте.

Кроме того, радиостанция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выдвигать различные версии. Например, также предполагается, что неизвестный предмет — это элемент сельскохозяйственной машины, который мог оторваться от нее во время использования.

Ранее, в конце апреля, газета Bild сообщила, что в городе Эльмсхорн в Германии метеорит пробил крышу одного из домов. Германский аэрокосмический центр подтвердил изданию падение космического тела. В организации отметили, что это является редким явлением. В последний раз падение метеорита было зафиксировано в Германии в 2002 году.