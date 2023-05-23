Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

ФСБ: украинского агента Петкевича осудили в Туле на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

23 мая 2023, 10:18 0

Фото: РИА Новости/Андрей Варенков