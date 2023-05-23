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Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

ФСБ: украинского агента Петкевича осудили в Туле на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере
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Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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Тульский областной суд осудил украинского агента Андрея Петкевича на 16 лет колонии за попытку выведать информацию о стрелковом оружии у сотрудников предприятий оборонной сферы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 23 мая.

По информации спецслужб, Петкевич по заданию разведывательных служб Украины искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его цели состояли в вербовке россиян и получении от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

«Решением суда он приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в ФСБ.

Приговор в отношении осужденного вступил в законную силу.

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Ранее, 18 мая, правоохранители арестовали жителя Биробиджана, подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ). В ФСБ сообщили, что мужчина сотрудничал с СБУ «на материальной основе» и проводил сбор сведений о деятельности российской армии в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

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