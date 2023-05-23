Продажу алкоголя ограничили в Пскове на один день
До конца дня 23 мая в Пскове ограничили розничную продажу алкоголя. Это связано с проведением последних звонков в школах.
По данным администрации, праздничные мероприятия пройдут во всех школах. Ограничение продажи спиртного предусмотрено постановлением правительства Псковской области. Запрет будет действовать с 11:00 23 мая до 11:00 24 мая. Об этом пишет Псковская лента новостей.
Ограничение распространяется на розничные магазины и не затрагивает объекты общественного питания.
Ранее сообщалось, что в России планируют ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.